Sepp Blatter’den yıllar sonra gelen Lionel Messi itirafı!

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya’nın Arjantin’i 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçtan sonra Lionel Messi ile ilgili ilginç bir detay paylaştı.

Messi’nin maçın adamı seçildiği karşılaşmanın uzatma anlarında Mario Götze’nin attığı golle Almanya şampiyonluğa ulaşmış Arjantinli yıldız bir kez daha Dünya Kupası hayallerine kavuşamamıştı.

Turnuva sonunda “Golden Ball” ödülünü alan Messi’nin madalya töreni için kürsüye çıktığında kendi kendine konuştuğunu söyleyen Blatter, “Messi kendisiyle konuşuyordu. Tekrar tekrar ‘En iyi ama şampiyon değil’ diyordu” ifadelerini kullandı.

Milli takım formasıyla 65 gol atan Messi, A takım seviyesinde ülkesi adına şampiyonluk yaşayamazken 4 kez de final kaybetti. Messi, 2014 Dünya Kupası finali yanı sıra 2007, 2015 ve 2016 Copa America’da mutlu sona ulaşamadı.

Konu hakkında konuşan bir başka Arjantinli Sergio Agüero, “Messi için şampiyon olmak benim için daha önemli hale geldi. Umarım bir gün olacak. Bu onun hayali, herkesin hayali. Copa America’da her şeyimizi vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.