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Son Dakika: Tarihi programı izleyiciler böyle değerlendirdi
Şampiyonluk yolu 9 kriterden geçiyor
Diğer Sporlar

Şampiyonluk yolu 9 kriterden geçiyor

Türkiye’nin en iyi drift pilotları, 30 Haziran’da İzmit Körfez Pisti’nde birincilik mücadelesi verecek. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri 1 Eylül’de İstanbul’da tapılacak Dünya Finali’ne bilet kazanmak için tozu dumana katacak. Peki şampiyonluğa giden yolda jüri değerlendirmesini hangi kriterlere göre yapacak?

15 Haziran 2019 16:31

Türkiye'nin en iyi drift pilotları Red Bull Car Park Dirft'te ülke şampiyonu olmak için 30 Haziran'da bir araya gelecek. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, İzmit Körfez Pisti'nde güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali galibi, 1 Eylül'de İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali için bileti de cebine koyacak.

Peki, TOSFED ve Drift federasyonlarının ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonda birinci nasıl belirlenecek? Jüri, toplam 400 puan 9 kritere göre pilotları değerlendirecek. Değerlendirmede pilotlar en yüksek puanları 2 ayağa bölünmüş drift yetenekleri kriterine göre alacaklar. Her iki ayak da 60'ar puan üzerinden değerlendirilecek. Aracın görüntüsü ve dizaynının da puanlanacağı değerlendirmede ayrıca, box, spin, kapı, flipper, pendulum, araç sesi ve lastik yakmadan alınacak puanlar da pilotlara şampiyonluk yolunu açacak.

Son güncelleme 16:31 | 15 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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