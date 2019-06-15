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Mamadou Samassa Sivasspor’da
Sivasspor

Mamadou Samassa Sivasspor’da

Sivasspor geçen sezonu Troyes'te geçiren kaleci Mamadou Samassa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

15 Haziran 2019 17:29

Demir Grup Sivasspor, Fransa 2. Lig ekiplerinden Troyes’un Malili kalecisi Mamadou Samassa’yı transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor’umuz, ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Demir Grup Sivasspor’umuz, geçtiğimiz sezon Fransa’da Troyes forma giyen Mamadou Samassa ile başkanımız Mecnun Otyakmaz’ın İstanbul’daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

16 Şubat 1990’da Montreuil’de dünyaya gelen 1.98 boyundaki Malili eldiven geçen sezon Troyes’da 36 maçta forma giydi ve kalesinde 28 gol gördü. Mamadou Samassa ayrıca 16 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. 29 yaşındaki Samassa, 14 kez Mali milli takımının formasını giydi.

Son güncelleme 17:29 | 15 Haziran 2019
Demir Grup Sivasspor Mamadou Samassa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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