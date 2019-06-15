Karışık hisler

2009'da milli takım kariyeri için Almanya'yı tercih eden Mesut Özil, o zamanki hislerini “Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Alt yaş gruplarında Almanya formasını başarıyla giydim. Bu nedenle Almanya'yı seçtim. Ben ve ailem hep Türk kalacağız. Fakat doğup yaşadığım ülkenin formasıyla kendimi daha iyi hissediyorum” sözleriyle açıklamıştı.

Aynı durumda olan ve Almanları reddedip Türk Bayrağı'nı taşımayı seçen Hamit Altıntop, “Mesut'un bu tercihinin sebebi, ileride transfer piyasasındaki değeri daha yüksek olacağından ve daha fazla para kazanacağındandır” dese de pek üzerinde durmamış, Mesut'un gollerinde sevinmiştik.

2018'de ırkçılığa maruz kaldığını belirtip Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Mesut, bunun gerekçesini ise “Bana ırkçılık yapıldığı hissindeyim. Onların gözünde kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim” diye izah etmeye çalışmış ve Türk kamuoyundan da tam destek görmüştü. Bunları neden mi hatırlattım?

Türkiye'ye hizmet etmeyi seçen Hamit'e hâlâ bir jübile maçı yapılmadı. Sessiz sedasız TFF üyesi olarak genç yeteneklerin peşinde ve ülke futboluna hizmet etmeye çabalıyor. Mesut ise ‘Milliyetçi Mesut, Vatansever Mesut' manşetlerinin altında; ‘Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla kına gecesi, ‘Ankara'nın Bağları' ile düğün yapmakla meşgul.

Karmakarışık hisler…

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