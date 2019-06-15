Diagne’den kafa karıştıran hareket!

Spor Toto Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray’a devre arası transfer döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen Mbaye Diagne, Instagram’daki profilinden “Galatasaray” ibaresini kaldırdı.

Kasımpaşa ve Galatasaray’da attığı 30 golle Süper Lig’in gol kralı olan Senegalli’nin adı transferde anılıyordu. Gün içerisinde Instagram’dan kendisine gelen Galatasaraylı taraftarların attığı mesajları paylaşan Diagne’nin hareketi “Ayrılık” olarak yorumlandı.

Afrika Kupası için Senegal Milli Takımı ile kampta olan golcü oyuncu, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına da ailevi sebepleri gerekçe göstererek katılmamıştı.