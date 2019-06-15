SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Tarihi programı izleyiciler böyle değerlendirdi
Diagne’den kafa karıştıran hareket!
Galatasaray

Diagne’den kafa karıştıran hareket!

Gün içerisinde Instagram'daki "Hikaye" bölümünden kendisine Galatasaraylı taraftarlardan gelen destek mesajlarını paylaşan Mbaye Diagne, profilinden "Galatasaray" yazısını kaldırdı!

15 Haziran 2019 22:30

Spor Toto Süper Lig’in şampiyonu Galatasaray’a devre arası transfer döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen Mbaye Diagne, Instagram’daki profilinden “Galatasaray” ibaresini kaldırdı.

Kasımpaşa ve Galatasaray’da attığı 30 golle Süper Lig’in gol kralı olan Senegalli’nin adı transferde anılıyordu. Gün içerisinde Instagram’dan kendisine gelen Galatasaraylı taraftarların attığı mesajları paylaşan Diagne’nin hareketi “Ayrılık” olarak yorumlandı.

Afrika Kupası için Senegal Milli Takımı ile kampta olan golcü oyuncu, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına da ailevi sebepleri gerekçe göstererek katılmamıştı.

Son güncelleme 22:41 | 15 Haziran 2019
galatasaray Mbaye Diagne spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR