Francesco Totti’den Roma’yı üzecek karar!

İtalya Serie A takımlarından Roma’da yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor. Kulübü sembol ismi Francesco Totti’nin Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyerek görevinden istifa etmesi bekleniyor.

2017 yılında profesyonel kariyerini noktalyan İtalyan efsane, Roma Kulübü’nün yönetiminde görev almaya başlamıştı. Ancak sportif direktör Monchi ve teknik direktör Eusebio Di Francesco’nun ayrılıklarının ardından kulüp hiyerarşisinde sorunlar yaşanıyordu.

Roma Başkanı Jim Pallotta, geçtiğimiz günlerde Totti’ye teknik direktörlük görevini teklif ettiğini açıklamış “Eğer zaman ihtiyacı varsa bunu ona vereceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Buna rağmen Palotta’nın teklifine sıcak bakmayan Totti’nin Pazartesi günü Olimpiyat Stadı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek yönetimdeki görevlerinden istifa edeceği öğrenildi.

Takımın bir diğer sembol isimlerinden olan Daniele De Rossi de sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılma kararı almıştı.

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