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FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda Ekvador 3. oldu
Dünyadan Futbol

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda Ekvador 3. oldu

Ekvador, İtalya'yı uzatmaya giden maçta 104. dakikadaki Richard Mina'nın golüyle 1-0 yenerek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 3. oldu.

15 Haziran 2019 00:31

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, uzatma dakikalarında bulduğu golle İtalya’yı 1-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Polonya’nın ev sahipliğinde bu yıl 22’ncisi düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında, İtalya ile Ekvador, Gdynia Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı ataklarla geçen ve normal süresi 0-0 berabere biten mücadelenin uzatma bölümünde Ekvador, 104. dakikada Richard Mina ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak dünya üçüncüsü oldu. İtalya, uzatmaların 95. dakikasında Marco Olivieri ile penaltı atışından faydalanamadı.

Güney Kore ile Ukrayna arasında yarın Lodz Stadı’nda oynanacak final maçı, bugün TSİ 19.00’da başlayacak.

Son güncelleme 00:31 | 15 Haziran 2019
ekvador FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası' italya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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