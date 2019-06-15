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Fenerbahçe genel kurulunda dev buluşma! Ali Koç ve Aziz Yıldırım…
Fenerbahçe

Fenerbahçe genel kurulunda dev buluşma! Ali Koç ve Aziz Yıldırım…

Eski ve yeni başkanlar tarihi seçimin ardından ilk kez aynı kürsüye çıkacak. İbra oylaması yapılacak. Hem Ali Koç hem de Aziz Yıldırım kongreye yoğun katılım çağrısında bulundu

15 Haziran 2019 10:29

Fenerbahçe kritik güne hazırlanıyor. Tüzük tadiliyle ilgili maddelerin de görüşüleceği olağan mali genel kurul, yarın Ülker Stadı'nda yapılacak. Bu kongre, eski ve yeni başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un buluşmasına sahne olacak.

Koç, başkanlığı devrettikten sonra ilk kez Yıldırım'la aynı kongrede kürsüye çıkacak. Genel kurulda Aziz Yıldırım'ın 1 Ocak 2018-4 Haziran 2018 dönemi ve Ali Koç'un 5 Haziran 2018-31 Aralık 2018 dönemi ibraya sunulacak.

Yıldırım'ın, kendisine yönelik eleştirilere cevap verip vermeyeceği merak ediliyor. Hem eski hem de yeni yönetimin genel kurula yoğun katılım sağlanması yönünde üyelere çağrıda bulunduğu belirtiliyor.

Özellikle Anadolu'dan pek çok üyenin geleceği öğrenildi.

14 Haziran 2019 WinWin programında gecenin bilançosu Fenerbahçe WinWin bağış kampanyası devam ediyor! Yapılan 2 programın ardından `Fener Ol` kampanyasına destek için düzenlenen 3. Fenerbahçe WinWin programında forma alımı sürdü. Sarı-lacivertli camiaya ekonomik destekte bulunan taraftarlar 300 liralık formalardan aldı ve SMS ile 20 liralık destek yapıldı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hedeflerinin 400-450 milyon TL olduğunu belirtip, WinWin kampanyasının 4 Nisan 2020`ye kadar süreceğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:29 | 15 Haziran 2019
ali koç Aziz Yıldırım Fenerbahçe
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2 Istanbul Basaksehir
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
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