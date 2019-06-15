Fenerbahçe eski oyuncusunu alıyor!

Dört Büyükler arasında ilk resmi transferi yapan Fenerbahçe, Murat Sağlam’a imza attırdığı gün bir oyuncunun da transferinde sona geldi. Sarı-lacivertliler, Ümraniyespor’dan sol bek Yasir Subaşı’nı kadrosuna katıyor.

Ajansspor’un haberine göre; sarı-lacivertli takımın alt yapısından yetişen 23 yaşındaki sol bek için Ümraniyespor’a 1 milyon TL bonservis bedeli ödenecek.

2018/19 sezonunda Ümraniye ekibinde 23 maçta forma giyen Yasir Subaşı 1 gol kaydetti.

ÜMRANİYESPOR BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Recep Yoğurtçu, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Yasir Subaşı için Fenerbahçe’den teklif almadıklarını söyledi.

Başkan Yoğurtçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iddia edildiği gibi Yasir Subaşı’nın Fenerbahçe’ye transfer olmadığını belirterek, “Şu anda böyle bir şey yok. Yasir Subaşı’nın sözleşmesinde Fenerbahçe talep ederse, belli bir miktar ödeyerek, bonservisini geri alabileceğine dair madde var. Şu ana kadar Fenerbahçe’den böyle bir talep gelmedi” ifadelerini kullandı.

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VITOR PEREIRA GÖREV VERMİŞTİ

Fenerbahçe altyapısından yetişen 1996 doğumlu olan ve savunmanın solunda görev yapan Yasir, 2015 yılında sarı-lacivertli takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

Yasir, ilk resmi maçına Vitor Pereira döneminde Türkiye Kupası’ndaki Tuzlaspor maçı ile çıktı. Tuzlaspor filelerini havalandırarak kariyerindeki ilk gole imza atan Yasir, o dönem dikkatleri çeksede Süper Lig’de forma giyemedi ve sonraki sezon Anadolu Üsküdar’a kiralırken bir sonraki sezonu da memleketinin takımı Sakaryaspor’da kiralık olarak geçirdi.

Tekrar Fenerbahçe’ye dönen Yasir, yine takımda düşünülmezken bu kez bonservisi ile Ümraniye’nin yolunu tuttu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.