Fenerbahçe Efes canlı izle! Canlı yayın: Zorlu Play Off’ta dördüncü maç

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde heyecan Final serisinin dördüncü maçı ile devam ediyor. Son maçta rakibini 74-57 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçmeyi başarmıştı. inan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin ilk karşılaşmasını 73-56 kaybeden Efes, daha sonra sahasında uzatmaya giden maçı 101-93 ve deplasmanda da 74-57 kazanarak ev sahibi avantajını rakibinden geri aldı. Toplamda 4 galibiyete ulaşacak ekip, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES CANLI İZLE

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tahincioğlu Basketbol Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes dördüncü mücadelesine çıkacak. 15 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’da oynanacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliğini yapacağı mücadele saat 17.00’de başlayacak.

FB EFES 11. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım bu sezon 5 Basketbol Süper Ligi, 3 THY Euroleague ve 1'er kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Anadolu Efes, salondan 6 kez galip ayrılırken, Sarı-Lacivertliler ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

PLAY OFF SERİ MAÇ PROGRAMI

Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım şampiyonluğa ulaşacak. Eşleşmenin maç programı şöyle:

4. Maç: 15 Haziran Cumartesi (17.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

5. Maç:17 Haziran Pazartesi (20.00) – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko

6. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 19 Haziran Çarşamba (20.00) – Ülker Spor ve Etkinlik Salonu: Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes

7. Maç (gerekmesi durumunda oynanacaktır): 21 Haziran Cuma (20.00 – Sinan Erdem Spor Salonu: Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko