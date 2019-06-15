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Eyüp Karadayı hayatını kaybetti!
Fenerbahçe

Eyüp Karadayı hayatını kaybetti!

Gazeteci-yazar ve eski Fenerbahçe yöneticisi Eyüp Karadayı 85 yaşında hayatını kaybetti. Konuyla ilgili TSYD, TFF ve Fenerbahçe açıklama yaptı.

15 Haziran 2019 14:16

Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı, 85 yaşında vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Eski yöneticilerimizden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı’nın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Eyüp Karadayı’ya Allah’tan rahmet, değerli ailesi başta olmak üzere yakınları, sevenleri ile camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Eyüp Karadayı’nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. TFF’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Spor basınının duayen isimlerinden gazeteci-yazar, Fenerbahçe Kulübü eski yöneticisi Eyüp Karadayı’nın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Eyüp Karadayı’ya Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri, basın ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İstanbul Şubesi´nin eski başkanlarından Eyüp Karadayı’nın cenazesi, yarın İstanbul Üsküdar’daki Şakirin Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Son güncelleme 14:16 | 15 Haziran 2019
Eyüp Karadayı Fenerbahçe tsyd
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