Ergin Ataman’dan maç sonu flaş hareket!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko’ya deplasmanda 82-73 kaybeden Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından konuştu. Mücadelenin çok çekişmeli geçtiğini belirten Ataman, “Rakibimiz maça çok hızlı başladı. Bizim oyuncularımızda 2-1’lik avantajın getirdiği bir rahatlama vardı ve rakibimiz ilk periyotta 12 sayılık bir avantaj yakaladı. Sonrasında dengeyi kurmayı başardık. Hatta maçın bitimine 2.5 dakikalık bir süre kala eşitliği sağladık. Ancak olmayınca olmuyor. Larkin atıştan boş dönerken, karşı tarafta Melih atışını başarılı şekilde yaptı. Bugün özellikle böylesine güzel bir maç izleten iki takım oyuncularını da kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesaplarıyla ilgili sorulan bir soruyu da yanıtlayan Ataman, “Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Bundan sonra kafam daha rahat. Kimse bana ulaşamayacak. Twitter ve Instagram hesabım artık kapalı” dedi.

Son olarak bençlerden gelen desteklerden bahseden başarılı antrenör, “Rakibimizin eksikleri olabilir ama buna karşın oyuna müdahale konusunda önemli isimleri bulunuyor. Bugün Fenerbahçe, bençlerden gelen oyunculardan 21 sayı kazanırken, bizim bu anlamda kazandığımız sayı 10. Önümüzdeki maça iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün Avrupa’nın en iyi play-off serilerinden birisini izleten oyuncuları tekrar tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

MICIC: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Ergin Ataman’ın ardından basın toplantısına giren Vasilije Micic de rakibin çok baskılı ve agresif oynadığını belirterek, “Seriyi dengelemek için bu şekilde oynayacaklarını biliyorduk. Biz de elimizden geleni yaptık. Şimdi bir sonraki karşılaşmaya bakacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” şeklinde konuştu.

Süper maçta kazanan Fenerbahçe oldu! Fenerbahçe Beko, 2-1 geride çıktığı final serisinin 4. maçında Anadolu Efes`i 82-73`lük skorla mağlup ederek durumu 2-2`ye getirdi. Sarı-lacivertliler, 13 sayı öne geçtiği maçta kısa bir süre 5 sayı geri düşse de son 2 dakikadaki etkili savunmayla galibiyeti aldı. Serinin 5. maçı Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu`nda oynanacak. İlgili Haberi Oku