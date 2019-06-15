SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Mısır’ın devrik lideri Mursi mahkemede öldü!
Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü Çeşme’de! 2 saatte 5 bin TL!
Dünyadan Futbol

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü Çeşme’de! 2 saatte 5 bin TL!

İzmir'in Çeşme ilçesine tatile gelen milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, bir eğlence mekanında eğlendi. Futbolcuların 2 saatlik eğlence sonunda 5 bin TL hesap ödedikleri öğrenildi.

15 Haziran 2019 14:59

İtalya Seri A takımlarından Roma’nın yıldızı Cengiz Ünder ile İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City FC’nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, tatil için Çeşme’yi seçen futbolcular kervanına katıldı.

Geçen salı günü oynanan milli maçın ardından futbolcular, soluğu Çeşme’de aldı. Alaçatı Köyiçi’ndeki bir eğlence mekanına ayrı ayrı gelen futbolcular, 2 saat içeride kaldı. Saat 01.30 sıralarında mekandan ayrılan 2 futbolcunun, 5 bin TL hesap ödediği öğrenildi.

Çıkışta hızlı adımlarla yürüyen Ünder ve Söyüncü, soruları yanıtsız bıraktı.

Muhabirlerin “Görüş alabilir miyiz” yönündeki sorusuna Söyüncü, “Abi iyi akşamlar, kendinize iyi bakın. Daha buradayız” yanıtını verdi. Ünder ise kendisine gül satmaya çalışanların arasından sessizce geçerek, otoparktaki aracının yanına gitti.

 

15 Haziran 2019 İrfan Can Kahveci`nin çiçekçilerle sınavı! 1 demet çiçek için... İzmir`in Çeşme ilçesine tatile gelen ünlü futbolcu İrfan Can Kahveci, kız arkadaşıyla el ele görüntülendi. Kahveci, kız arkadaşına aldığı bir demet kırmızı gül için 100 lira ödedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:16 | 15 Haziran 2019
Çağlar Söyüncü cengiz ünder
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR