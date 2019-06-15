Camia baskısı

Camia baskısı Şenol Güneş ile yollarını ayıran Beşiktaş Kulubü Başkanı Fikret Orman, takımın yeni teknik direktörünü önceki gün açıkladı.

Daha hiçbir şey görmeden yorum yapmak doğru olmaz ancak taraftara rağmen yapılan bu transferin sezon başlayınca (maçların skorlarından ve puan durumundan çok) başka yönleriyle tartışılacağını söylemek de kehanet sayılmaz.

Çünkü tek kulüp kariyeri Başakşehir olan Abdullah Avcı'nın, kısa süreli milli takım deneyimi dışında bir tecrübesi bulunmuyor. Avcı'nın en büyük dezavantajı ise teknik direktörlük kariyerinde hiçbir zaman ‘taraftar, camia baskısı' diye bir şeyle muhatap olmaması. Başakşehir'de yıllarca üst üste, son maçta şampiyonluğu kaçırsanız da koltuğunu korursunuz.

Ancak Beşiktaş'ta aynı şey söz konusu değildir. Hatta sadece kupa kazanmak, şampiyon olmak da siyaz-beyazlı camiada tek başarı kriteri görülmez.

Avcı'nın işi gerçekten çok zor. Saha içinden çok, saha dışında muhatap olacağı ve yönetmesi gereken bir ‘algı' var. İzleyip, göreceğiz…

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