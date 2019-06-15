SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Tarihi programı izleyiciler böyle değerlendirdi
Çağla Büyükakçay, İspanya’da finale yükseldi
Diğer Sporlar

Çağla Büyükakçay, İspanya’da finale yükseldi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ITF tarafından düzenlenen Uluslararası Ciutat De Barcelona Turnuvası'nda teklerde finale çıktı.

15 Haziran 2019 21:26

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İspanya’da düzenlenen Uluslararası Ciutat De Barcelona Turnuvası’nda teklerde finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, İspanya’nın Barselona şehrinde Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı finalinde Çağla’nın Avustralyalı Jaimee Fourlis’i 6-0’lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktığı belirtildi.

Çağla Büyükakçay, toprak zemindeki organizasyonun finalinde yarın 1 numaralı seribaşı ABD’li Alexandra Kiick şampiyonluk mücadelesi verecek.

Son güncelleme 21:26 | 15 Haziran 2019
Alexandra Kiick Çağla Büyükakçay Jaimee Fourlis
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR