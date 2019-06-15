Bodrum’da Beşiktaş partisi! Fikret Orman’dan Abdullah Avcı’ya tezahürat

Beşiktaş’ta şampiyonluk motivasyonu Bodrum sahillerine taşındı. Başkan Fikret Orman, sahibi olduğu Cape Bodrum Hotel'de Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte yöneticiler Serdal Adalı, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Mican ve Serkan Yazıcıoğlu'yla “Yaza Merhaba” partisi düzenledi.

Hakan Altun ve Gökhan Tepe'nin şarkılarıyla doyasıya bir gece yaşayan Fikret Orman, kısa bir konuşma yaptı ve şampiyonluk mesajları verdi.

“Canım feda olsun sana Beşiktaş, hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada” marşını söyleyen Orman, “Allah, önümüzdeki sene hocamız ve sevgili eşiyle hep beraber bu şekilde şampiyonluk kutlaması nasip etsin. İçimden geçiyor. Vallahi billahi de şampiyonluğu hissediyorum. İnşallah hakkıyla oynayan şerefiyle kazanan bu takımı, bu sezon şampiyon yapacağız. Ben bu kadarını söylüyorum. İcraatı yapmak artık Serdal Adalı'da” dedi.

“BEŞİKTAŞLILIK APAYRI”

Gecenin özel konuklarından Teknik Direktör Abdullah Avcı, ailesiyle büyük coşku yaşadı. Başkan Fikret Orman'la birlikte sahneye çıkan Avcı, siyah-beyazlı renklerin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti. 55 yaşındaki teknik adam, “Eski kulübümden çıktığım günden beri çok önemli duygular hissediyorum. Burada bir kez daha Beşiktaşlılığı hissetirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Beşiktaş ailesine yeni bir Beşiktaşlı olarak katıldığım için hepiniz sağolun var olun” şeklinde konuştu.

BÜYÜKA RENK KATTI

Gecenin sürpriz misafirleri vardı. Spor basınının duayen ismi Şansal Büyüka ile eski futbolcular Tugay Kerimoğlu ve Tuncay Şanlı da davete katıldı. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin canlı performans gerçekleştirdiği gecede Ercan Saatçi ve Celil Nalçakan da yer aldı.