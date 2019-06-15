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Ahmet Ağaoğlu’ndan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için son nokta!
Trabzonspor

Ahmet Ağaoğlu’ndan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için son nokta!

Trabzonspor Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hakkında çıkan transfer dedikodularına nokta koydu. Ağaoğlu, "Bizim bu oyuncularımızı kimse sadece para olarak görmesin. Onları satmak ülke ekonomisine ihanettir" dedi

15 Haziran 2019 14:38

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için önemli sözler sarfetti.

Avrupa’ya transfer olacağı iddia edilen iki genç yıldız hakkında konuşan Ağaoğlu, “Monaco ve Lille ile en son konuştuğunuzda borcumuz  119 milyon Euro, o paranın tamamını bir oyuncumuz için  getirip masamıza koysanız bile satmıyorum dedim. Ülkenin iki pırlantasını satın almak istiyorsanız gerçek değeriyle masaya geleceksiniz. O da gelecek yıl, bu sene değil. Bizim bu oyuncularımızı kimse sadece para olarak görmesin. Onları satmak ülke ekonomisine ihanettir. Sıradan bir transfer olmayacak. En iyi şekilde gidecekler ve ülkelerini en iyi şekilde temsil edecekler” şeklinde konuştu.

Ağaoğlu ayrıca genç futbolcu transferlerinin eleştirilmesiyle ilgili, “Evet şampiyonluğa çoluk çocukla gideceğiz. Ülke gencinin potansiyeline güvenmeyen bir insanın spor adamlığından şüphe ederim. Bunu aksine davranırsam şehrime, ülkeme ihanet etmiş olurum. Önce bu ülkenin gençlerinin önünü açacağız” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 16:00 | 15 Haziran 2019
abdülkadir ömür Ahmet Ağaoğlu trabzonspor Yusuf Yazıcı
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