Umut Bulut, Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig’de son 3 sezonunu İstikbal Mobilya Kayserispor’da geçiren ve sözleşmesi bu yıl sona eren 36 yaşındaki Umut Bulut, Süper Lig’in yeni takımı Gazişehir Gaziantepspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

Umut Bulut, Teknik Direktör Marius Sumudica’yı takımın başına geçiren ve transfer çalışmalarına başlayan Gazişehir Gaziantepspor takımından transfer teklifi aldığını doğruladı. Umut Bulut,

“İstikbal Mobilya Kayserispor ile görüştük. Anlaşma ortamı bulamadık. Gazişehir Gaziantepspor’dan teklif geldi. Her iki taraf da düşünüp karar verecek. Kısmetimizde neresi varsa orada oynayacağız artık” dedi.