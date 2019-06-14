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Umut Bulut, Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı
Transfer Haberleri

Umut Bulut, Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı

İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesi sona eren kaptan Umut Bulut, Gazişehir Gaziantep'e transfer oluyor.

14 Haziran 2019 17:37

Spor Toto Süper Lig’de son 3 sezonunu İstikbal Mobilya Kayserispor’da geçiren ve sözleşmesi bu yıl sona eren 36 yaşındaki Umut Bulut, Süper Lig’in yeni takımı Gazişehir Gaziantepspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

Umut Bulut, Teknik Direktör Marius Sumudica’yı takımın başına geçiren ve transfer çalışmalarına başlayan Gazişehir Gaziantepspor takımından transfer teklifi aldığını doğruladı. Umut Bulut,

“İstikbal Mobilya Kayserispor ile görüştük. Anlaşma ortamı bulamadık. Gazişehir Gaziantepspor’dan teklif geldi. Her iki taraf da düşünüp karar verecek. Kısmetimizde neresi varsa orada oynayacağız artık” dedi.

Son güncelleme 17:37 | 14 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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