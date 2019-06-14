Türkiye’nin en büyük 3×3 Basketbol Turu başlıyor

Beş eleme turnuvası sonrasında Türkiye Şampiyonu 20 Temmuz'da oynanacak finallerle belli olacak. Türkiye şampiyonu takım, Kanada'da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde diğer ülke şampiyonları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele etme hakkı kazanacak.

Kayıtlar RedBull.com/3×3 adresinde devam ediyor. Sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3×3 Basketbol Turu'nda sezon başlıyor. 15-16 Haziran'da İstanbul Caddebostan'da gerçekleştirilecek elemelerle başlayacak turnuva toplamda 5 eleme turuyla basketbol severlerle buluşacak. İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası'ndaki elemeleri geçerek Türkiye Finali'ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz'da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya

Finali'nde Türkiye'yi temsil etme şansına sahip olacak. Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, RedBull.com/3×3 adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabiliyor. 3×3 hakkında bilinmeyenler Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3×3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3×3'te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır.

3×3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3×3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.