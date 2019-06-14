SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsmail Küçükkaya: Ortak yayın öncesi iki adayla da görüştüm
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi
Milli Takımlar

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

FIFA dünya klasmanında Türkiye, iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı. Belçika zirvedeki yerini korudu.

14 Haziran 2019 13:06

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamağa yükseldi.

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’ndeki bir maçı kaybedip üç maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

Belçika’nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye’nin 8 Haziran’da grup maçında 2-0 yendiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.

Türkiye’nin elemelerde bulunduğu H Grubu’ndaki diğer ülkelerden İzlanda 35’inci, Arnavutluk 66’ncı, Andorra 139’uncu, Moldova ise 170’inci sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 25 Temmuz’da duyurulacak. Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1746 –

2 Fransa 1718 –

3 Brezilya 1681 –

4 İngiltere 1652 –

5 Portekiz 1631 +2

6 Hırvatistan 1625 -1

7 İspanya 1617 +2

8 Uruguay 1615 -2

9 İsviçre 1605 -1

10 Danimarka 1589 –

Son güncelleme 13:06 | 14 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR