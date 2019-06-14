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Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma’yı şampiyon yaptı
Dünyadan Futbol

Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma’yı şampiyon yaptı

Roma'nın U15 Takımı'nı çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, ilk sezonunda takımını şampiyon yaptı. Roma U15'i ligde 2. yapan ardından oynanan play-off maçlarında ise finale yükselen ekip, Milan'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu. Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder de kutlamayı unutmadı!

SKOR DIŞ HABER 14 Haziran 2019 17:44

İtalya Serie A ekibi Roma’nın U15 takımını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, takımını ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştırdı.

Cengiz Ünder’in de formasını giydiği kulübün 15 yaş altı takımıyla sezonu 2. sırada tamamlayan Tanrıvermiş, çeyrek finalde Fiorentina’yı, yarı final ise Napoli’yi yenerek finalde Milan’ın rakibi oldu. Roma, rakibini finalde Koffi ve Cherubini’nin golleriyle 2-0 yenerek şampiyonluğa uzandı.

CENGİZ’DEN KUTLAMA

Milli yıldızımız Cengiz Ünder de bu başarıyı Twitter hesabından paylaşan Tuğberk Tanrıvermiş’i tebrik etti. Cengiz, “Roma tarihinin ilk Türk antrenörü olarak, U15 takımının uzun yıllar süren hasretini sona erdirdin. 1 yıl önce başlayan hikayeni şampiyonlukla taçlandırdın. Bu ailenin bir üyesi olarak sana teşekkür ederim. Artık Roma’daki en başarılı Türk sensin ağabey, tebrikler!” şeklinde tweet attı.

TANRIVERMİŞ: ROMA’YA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Türk antrenör şampiyonluk sonrasında yaptığı açıklamada, “Çok mutluyuz. Açıklanması zor bir duygu. Bu zafer, çocuklarla yıl boyunca yaptığımız tüm fiziksel, taktik ve teknik çalışmaların ödülü. Bana bu fırsatı veren Roma Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapma fırsatı verdiler ve sonunda şampiyon olduk. Kaliteli takımlar Napoli ve Milan’a karşı maçlar kolay değildi. Çocuklar her şeyden önce kalpleriyle oynadılar” dedi.

Tuğberk Tanrıvermiş daha önce Galatasaray’da da antrenörlük ve tercümanlık yapmıştı.

Son güncelleme 18:09 | 14 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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