Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma’yı şampiyon yaptı

İtalya Serie A ekibi Roma’nın U15 takımını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, takımını ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştırdı.

Cengiz Ünder’in de formasını giydiği kulübün 15 yaş altı takımıyla sezonu 2. sırada tamamlayan Tanrıvermiş, çeyrek finalde Fiorentina’yı, yarı final ise Napoli’yi yenerek finalde Milan’ın rakibi oldu. Roma, rakibini finalde Koffi ve Cherubini’nin golleriyle 2-0 yenerek şampiyonluğa uzandı.

CENGİZ’DEN KUTLAMA

Milli yıldızımız Cengiz Ünder de bu başarıyı Twitter hesabından paylaşan Tuğberk Tanrıvermiş’i tebrik etti. Cengiz, “Roma tarihinin ilk Türk antrenörü olarak, U15 takımının uzun yıllar süren hasretini sona erdirdin. 1 yıl önce başlayan hikayeni şampiyonlukla taçlandırdın. Bu ailenin bir üyesi olarak sana teşekkür ederim. Artık Roma’daki en başarılı Türk sensin ağabey, tebrikler!” şeklinde tweet attı.

TANRIVERMİŞ: ROMA’YA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Türk antrenör şampiyonluk sonrasında yaptığı açıklamada, “Çok mutluyuz. Açıklanması zor bir duygu. Bu zafer, çocuklarla yıl boyunca yaptığımız tüm fiziksel, taktik ve teknik çalışmaların ödülü. Bana bu fırsatı veren Roma Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapma fırsatı verdiler ve sonunda şampiyon olduk. Kaliteli takımlar Napoli ve Milan’a karşı maçlar kolay değildi. Çocuklar her şeyden önce kalpleriyle oynadılar” dedi.

Tuğberk Tanrıvermiş daha önce Galatasaray’da da antrenörlük ve tercümanlık yapmıştı.