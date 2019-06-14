Trabzonspor genç yetenek Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı!

Son dönemde bünyesinde yetiştirdiği genç isimlerle tüm dikkatleri üzerine çeken ve başarıyı yakalayan Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’dan Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda gelecek vadeden isimleri kadroya dahil etmek isteyen bordo mavililerin ilk transferi bonservisi elinde olan Murat Sağlam oldu. Ümit Milli Takım’daki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Sağlam’ı şehre getiren Trabzonspor genç yetenek ile prensip anlaşmasına vardı.

Wolfsburg’un alt yapısından yetişen ve iki sezon önce profesyonel yapılan 1.75 boyundaki oyuncu önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak. Ümit Milli Takım’da sağ bek olarak görev yapan Murat Sağlam aynı zamanda orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

İnstagram hesabından Trabzon’a geldiği uçak biletini paylaşan Murat Sağlam için Trabzonspor herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

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