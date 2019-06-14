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Trabzonspor genç yetenek Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı!
Transfer Haberleri

Trabzonspor genç yetenek Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı!

Gelecek yılın kadrosuna genç yetenekleri kazandırmayı hedefleyen Trabzonspor Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta forma giyen 21 yaşındaki gurbetçi futbolcu Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı.

14 Haziran 2019 11:13

Son dönemde bünyesinde yetiştirdiği genç isimlerle tüm dikkatleri üzerine çeken ve başarıyı yakalayan Trabzonspor, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’dan Murat Sağlam ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezonda gelecek vadeden isimleri kadroya dahil etmek isteyen bordo mavililerin ilk transferi bonservisi elinde olan Murat Sağlam oldu. Ümit Milli Takım’daki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken Sağlam’ı şehre getiren Trabzonspor genç yetenek ile prensip anlaşmasına vardı.

Wolfsburg’un alt yapısından yetişen ve iki sezon önce profesyonel yapılan 1.75 boyundaki oyuncu önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacak. Ümit Milli Takım’da sağ bek olarak görev yapan Murat Sağlam aynı zamanda orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

İnstagram hesabından Trabzon’a geldiği uçak biletini paylaşan Murat Sağlam için Trabzonspor herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

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Son güncelleme 11:13 | 14 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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