TFF’de görev dağılımı! Hamit Altıntop…

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün Riva’da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.
Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Servet Yardımcı – 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu
Mehmet Baykan – Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu
Erhan Kamışlı – Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu
Erdal Bahçıvan – Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu
Yılmaz Büyükaydın – Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu
Ali Düşmez – İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu
Hamit Altıntop – İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu
Mustafa Çağlar – Organizasyonlar Sorumlusu
Hasan Y.Akıncıoğlu – Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu
Onur Alkın Kalkavan – Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye
İsmail Erdem – Engelli Federasyonları Sorumlusu
Nuri Akın – Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu
Mustafa Hacıkerimoğlu – E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu
Selim Soydan- A Milli Takım Sorumlusu