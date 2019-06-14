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TFF’de görev dağılımı! Hamit Altıntop…
Futbol

TFF’de görev dağılımı! Hamit Altıntop…

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün Riva'da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.

14 Haziran 2019 19:50

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün Riva’da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.

Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Servet Yardımcı – 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu

Mehmet Baykan – Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu

Erhan Kamışlı – Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu

Erdal Bahçıvan – Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu

14 Haziran 2019 TFF transfer dönemi tarihlerini açıkladı Türk futbolunda transfer dönemi tarihleri açıklandı. 2019-2020 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran`da başlayıp, 2 Eylül`de bitecek. İlgili Haberi Oku

Yılmaz Büyükaydın – Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu

Ali Düşmez – İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu

Hamit Altıntop – İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu

Mustafa Çağlar – Organizasyonlar Sorumlusu

Hasan Y.Akıncıoğlu – Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu

Onur Alkın Kalkavan – Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye

İsmail Erdem – Engelli Federasyonları Sorumlusu

Nuri Akın – Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu

Mustafa Hacıkerimoğlu – E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu

Selim Soydan- A Milli Takım Sorumlusu

Son güncelleme 21:11 | 14 Haziran 2019
Türkiye Futbol Federasyonu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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