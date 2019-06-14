SON DAKİKA | OGM Ormanspor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi

OGM Ormanspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi 5. maçında Sigortam.Net İTÜ Basket’i 65-49 yenerek, seride durumu 3-2 yaptı ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. İki takım da savunmada çok dikkatli bir görüntü verirken, ilk 2 dakika 3-2 konuk ekip üstünlüğünde geçildi. İstanbul temsilcisi ilk periyotta rakibine oranla daha iyi bir performans gösterdi. Çeyreğin son 1 dakikasına 14-14 eşitlikle girilirken, konuk takım bu bölümü 17-14 önde tamamladı.

Sigortam.Net İTÜ Basket ikinci periyotta iyi oyununu sürdürürken aradaki farkı da 6 sayıya (22-16) kadar çıkardı. Oyunda dengeyi kuran OGM Ormanspor aradaki farkı kapatarak 23-22 öne geçmeyi başardı. Rakibinin üst üste yaptığı hatalarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip devreyi 36-33 önde bitirdi.

Üçüncü periyoda da iki takım iyi savunma yaparak başladı. Ev sahibi ekip, bitime 6 dakika kala Sercan Topcu’nun 3 sayılık basketiyle skoru 43-35’e taşıdı. Çeyreğin bitimine 2 dakika kala 50-40 üstünlüğü yakalayan OGM Ormanspor son periyoda 50-44’lük skorla önde girdi.

Son periyodun başında iki takım da hücumlardan sayılar bulurken, aradaki fark (53-46) değişmedi. OGM Ormanspor, bitime 3,5 dakika kala Hasan Karabulut’un pota altından bulduğu sayıyla farkı 10 sayıya (58-48) çıkardı. Maçın bitimine 2 dakika kala 63-49 üstünlüğünü devam ettiren başkent ekibi müsabakayı da 65-49 kazandı ve adını Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yazdırdı.

Salon: M.Sait Zarifoğlu

Hakemler: Özlem Yalman, Murat Ciner, Orhan Çağrı Hekimoğlu

OGM Ormanspor: Caner Ercan 10, Hasan Karabulut 2, Rizvic 22, Sercan Topcu 13, Şahin Ekmen 14, Graves 2, İsmail Çevik 2,

Sigortam.Net İTÜ Basket: Mehmet Fırat Alemdaroğlu 5, Adem Ören 7, Ömercan Engin 5, Yunus Akçay 3, Cenk Akyol 8, Frink 6, Frazier 12, Furkan Ayça 3

1. periyot: 14-17

Devre: 36-33

3. periyot: 50-44

Beş faulle çıkan: 35.06 Adem Ören (Sigortam.Net İTÜ Basket)