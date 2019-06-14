Son dakika! Milan’da Paolo Maldini sportif direktör oldu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun da forma giydiği İtalya Serie A ekibi Milan’da Zvonimir Boban, üst futbol yöneticisi, Paolo Maldini ise sportif direktör olarak görevlendirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Boban, görevinden ayrıldı ve 1992’den 2001’e kadar oynadığı Milan’ın üst futbol yöneticiliğine getirildi.

1985-2009 yıllarında forma giydiği Milan’ın bir diğer efsane oyuncusu Paolo Maldini ise sportif direktörlüğe terfi etti.

KARİYERİNİN TAMAMINI MİLAN’DA GEÇİRDİ 50 yaşındaki Paolo Maldini Milan ve İtalya Milli Takımı’nın uzun yıllar kaptanlığını yaptı.

Kariyerinin tamamını Milan’da geçiren ve 1984’ten beri 877 maça çıkarak kulübün başarısında önemli bir pay sahibi olan Maldiniz, Milan ve İtalya için bir efsanedir. İstikrarlı bir oyuncu olan Maldini 126 kez millî formayı giyerek rekor kırdı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde en çok forma giyen ilk 10 oyuncu arasında olan Maldini kariyerini 2008-2009 Sezonundaki Fiorentina maçıyla sonlandırdı.

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