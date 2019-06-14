Ronaldo, James Rodriguez’i Juventus’a istiyor!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’te 2 sezon kiralık olarak forma giydikten sonra opsiyonun kullanmasını istemeyen ve Real Madrid’e dönen James Rodriguez, Juventus yolunda…

Goal’den Chris Burton’a konuşan Bayern’in efsane ismi Lothar Matthaus, “İki hafta önce James ile görüştük. Ronaldo ile çok yakın arkadaşlar. Portekizli yıldızın kendisini Juventus’ta görmek istediğini söylemiş. James Rodriguez’i anlayabiliyorum. Juventus’a gidip Ronaldo’nun yanında golleri ve asistleriyle parlayabilir” ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Ronaldo ile Real Madrid’de 3 sezon birlikte forma giydi.

James Rodriguez’in ismi son olarak Napoli ile geçiyordu. Real Madrid, Kolombiyalı hücum oyuncusunu kadroda düşünmüyor ve transfer bütçesi yaratmak için satmak istiyor.

Bayern Münih ile iki sezonda 67 maçta forma giyen James, 15 gol atıp 20 asist yaptı.