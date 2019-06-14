SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsmail Küçükkaya: Ortak yayın öncesi iki adayla da görüştüm
Dünyadan Futbol

Ronaldo, James Rodriguez’i Juventus’a istiyor!

Bayer Münih'in efsane ismi Lothen Matthaus, James Rodriguez'in Juventus'a Cristiano Ronaldo'nun yanına gideceğini iddia etti. Alman efsane, Kolombiyalı oyuncunun kendisine "Ronaldo beni Juventus'a istiyor" dediğini belirtti.

SKOR DIŞ HABER 14 Haziran 2019 18:02

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’te 2 sezon kiralık olarak forma giydikten sonra opsiyonun kullanmasını istemeyen ve Real Madrid’e dönen James Rodriguez, Juventus yolunda…

Goal’den Chris Burton’a konuşan Bayern’in efsane ismi Lothar Matthaus, “İki hafta önce James ile görüştük. Ronaldo ile çok yakın arkadaşlar. Portekizli yıldızın kendisini Juventus’ta görmek istediğini söylemiş. James Rodriguez’i anlayabiliyorum. Juventus’a gidip Ronaldo’nun yanında golleri ve asistleriyle parlayabilir” ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Ronaldo ile Real Madrid’de 3 sezon birlikte forma giydi.

James Rodriguez’in ismi son olarak Napoli ile geçiyordu. Real Madrid, Kolombiyalı hücum oyuncusunu kadroda düşünmüyor ve transfer bütçesi yaratmak için satmak istiyor.

Bayern Münih ile iki sezonda 67 maçta forma giyen James, 15 gol atıp 20 asist yaptı.

Son güncelleme 18:02 | 14 Haziran 2019
bayern münih cristiano ronaldo James Rodriguez juventus Lothar Matthäus Real Madrid
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR