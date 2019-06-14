Real Madrid ‘Japon Messi’ lakaplı Takefusa Kubo’yu transfer etti!

Barcelona altyapısında yetişen ve ardından Japonya’ya dönen ‘Japon Messi’ lakaplı 18 yaşındaki Takefusa Kubo, Real Madrid’e transfer oldu.

18 yaşındaki orta saha oyuncusunu Tokyo FC’den transfer eden Real Madrid, genç futbolcuyu gelecek sezon alt takımı olan Castilla’da oynatacak. Real Madrid’in sitesinden yapılan duyurududa Kubo için “dünya futbolunun en çok umut veren oyuncusu” ifadesi kullanıldı.

İspanyol gazeteci Samuel Marsden’in iddiasına göre; Katalan devi genç yıldızı yeniden kadrosuna katmak istedi. Ancak Kubo tercihini daha fazla para ve sportif sözler veren Real Madrid’den yana kullandı.

Japonya’nın 2019 Copa America kadrosunda yer alan Kubo, geçtiğimiz hafta El Salvador’la oynanan hazırlık maçında ilk kez mili formayı giydi.

Manchester City, Bayern Münih ve Paris Saint Germain’in de radarında bulunan ‘Japon Messi’, Arjantin efsanesi Lionel Messi gibi sol ayağını kullanıyor ve topa hakimiyeti benzerlik taşıyor.