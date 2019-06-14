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Menemenspor’da Teknik Direktör Abdullah Ercan 1 hafta içinde istifa etti
Alt Ligler

Menemenspor’da Teknik Direktör Abdullah Ercan 1 hafta içinde istifa etti

Menemenspor'da 7 Haziran'da göreve getirilen Abdullah Ercan 1 hafta sonra istifa kararı aldı.

14 Haziran 2019 13:54

TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor Teknik Direktörü Abdullah Ercan’dan flaş istifa kararı aldı. 7 Haziran 2019 tarihinde Menemenspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Ercan İHA muhabirine yaptığı açıklamada; “Menemenspor’da severek kabul ettiğim teknik direktörlük görevimden, kulüpte yaşanan belirsizlik nedeniyle istifa etme kararı aldım” diyerek yönetime istifasını sunacağını söyledi.

Menemenspor’da Suat Kaya’nın yerine göreve getirilen Abdullah Ercan, daha önce Ümit Milli Takımı’nı da çalıştırmıştı. Ercan, bundan sonraki hedefinin kulüp takımı çalıştırmak olduğu ifade etti.

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Son güncelleme 13:54 | 14 Haziran 2019
ABDULLAH ERCAN istifa menemenspor
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