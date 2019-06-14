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Transfer Haberleri

Mario Balotelli için flaş iddia! Marsilya…

Fransız ekibi Marsilya ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli'nin mavi beyazlı ekiple yeni bir anlaşma yapabileceği iddia edildi.

14 Haziran 2019 08:37

Sezonun bitmesiyle birlikte Marsilya’ya veda eden Mario Balotelli’nin sürpriz bir karar aldığı ileri sürüldü.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Balotelli, Parma ve Brescia’nın ilgisine rağmen Marsilya ile yeni bir sözleşme imzalayabilir.

İtalyan golcünün, Serie A ekiplerinin ilgisinden memnun olduğu ancak Fransa’da kalmaya sıcak baktığı kaydedildi.

SEZON SONU VEDA ETMİŞTİ

Mario Balotelli sezon sonu “Hedeflerimize ulaşamasak bile burada geçirdiğim harika 5 ay için herkese teşekkür ederim. Teknik heyete, çalışanlara, oyunculara, yöneticilere ve birlikte olduğumuz herkese teşekkür etmek istiyorum. Gelecek yıllar için şans dilerim” sözleriyle veda etmişti.

Lille ve Marsilya’da bu sezon 25 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Son güncelleme 08:37 | 14 Haziran 2019
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