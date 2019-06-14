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Maradona, sağlık sorunları nedeniyle Dorados’tan ayrıldı
Dünyadan Futbol

Maradona, sağlık sorunları nedeniyle Dorados’tan ayrıldı

Meksika İkinci Ligi takımlarından Dorados'u çalıştıran Arjantinli efsane futbolcu Maradona, sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktı

14 Haziran 2019 13:39

Arjantin’in efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, teknik direktörlüğünü yaptığı Meksika İkinci Ligi takımı Dorados ile yollarını ayırdı.

Maradona’nın avukatı Matias Morla, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Diego Maradona, Dorados’un teknik direktörlüğü görevine devam etmemeye karar verdi. Doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda, sağlığına zaman ayıracak. Omuz ve dizinden iki ameliyat geçirecek. Tüm Dorados ailesine minnettarız. Rüyamıza daha sonra devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dorados kulübünün sosyal medya hesabından, 58 yaşındaki Maradona için “Her şey için çok teşekkürler patron, en kısa zamanda sağlığına kavuş, görüşmek üzere.” mesajı paylaşıldı.

Meksika ekibi, Maradona’nın yönetimindeki 20 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik almıştı.

Son güncelleme 13:39 | 14 Haziran 2019
Maradona meksika sağlık
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