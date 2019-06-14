Liverpool’un gözü Nabil Fekir’de!

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Liverpool, transfer sezonundaki ilk bombasını Nabil Fekir transferiyle patlatmaya hazırlanıyor.

İlk olarak İtalyan gazetesi Gazetta dello Sport’ta yer alan habere göre, Liverpool’un başarılı teknik direktörü Jurgen Klopp’un Nabil Fekir ile yakından ilgilendiği belirtildi.

Fransız basınındaki iddialara göre ise, Lyon’un 50 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun satışına izin vereceği ifade edilirken Liverpool’un teklifinin 30 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Merseyside ekibinin Nabil Fekir’e 2024 yılında sona erecek bir sözleşme önerdiği ve yıllık 4 milyon Euro vermeyi gözden çıkardığı öğrenildi.

Cezayir asıllı Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon oynadığı 39 maçta 12 gol atıp 9 asist yaparken Lyon ile olan sözleşmesi ise 2020 yılında sona erecek.

Fekir eğer Lyon ile sözleşme uzatmazsa önümüzdeki Ocak ayında serbest futbolcu konumuna gelecek ve istediği kulüple bedelsiz olarak anlaşabilecek.

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