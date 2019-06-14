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Kadınlar Dünya Kupası’nda Brezilya kaybetti, Marta tarihe geçti!
Milli Takımlar

Kadınlar Dünya Kupası’nda Brezilya kaybetti, Marta tarihe geçti!

Turnuvanın grup aşamasında 2 maç sona erdi. Brezilya'da forma giyen Marta, katıldığı 5 Dünya Kupası'nda da ağları sarsmayı başaran ilk oyuncu oldu

14 Haziran 2019 00:16

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda B ve C gruplarında 2 maç yapıldı.

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen turnuvanın 7. gününde, B ve C gruplarında birer maç oynandı.

Öne çıkan maçta, C Grubu’nda Avustralya, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Brezilya’yı 3-2 mağlup etti.

Brezilya’nın ilk golünü penaltıdan atan Marta, katıldığı 5 Dünya Kupası’nda da ağları sarsmayı başaran ilk oyuncu oldu. 33 yaşındaki Martha, Dünya Kupası’ndaki toplam gol sayısını ise 16’ya çıkararak organizasyon tarihindeki en çok gol atan futbolcu rekorunu geliştirdi.

7 Temmuz’da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Güney Afrika-Çin: 0-1

C Grubu:

Avustralya-Brezilya: 3-2

Son güncelleme 00:16 | 14 Haziran 2019
Avustralya brezilya çin güney afrika Kadınlar Dünya Kupası Marta
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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