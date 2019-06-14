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Kadın A Milli Futbol Takımı 2 golle güldü
Milli Takımlar

Kadın A Milli Futbol Takımı 2 golle güldü

Kadın A Milli Futbol Takımı, Moldova ile yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

14 Haziran 2019 23:35

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kadın A Milli Takımı, özel maçta Moldova’yı 2-0 yendi.

CSR Orhei Stadı’nda oynanan maçta Millilerin, Moldova karşısında gollerini 45. dakikada Kader Hançar ve 90. dakikada Derya Arhan kaydetti.

Milli takım, Moldova ile 17 Haziran Pazartesi günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Stat: CSR Orhei

Hakemler: Dumitru Munteanu, Natalia Ceban, Maria Patraş, Oxana Cruc

Moldova: Natalia Munteanu, Cristina Cerescu, Dumitrita Prisacari, Veronica Cojuhari (Dk.63 Anastasia Sivolobova), Ludmila Caraman, Anastasia Toma (Dk.75 Victoria Ostapenco), Carolina Tabur, Claudia Chiper, Violeta Mitul, Cristina Musteata (Dk.63 Irina Topal), Nadejda Colesnicenco (Dk.90 Daniela Mardari)

Türkiye: Selda Algöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Medine Erkan, Fatma Kara (Dk.85 Derya Arhan), Arzu Karabulut (Dk.75 Ebru Uzungüney), Ece Türkoğlu (Dk.85 Kezban Tağ), Başak Gündoğdu (Dk.57 Selin Dişli), Ebru Topçu, İpek Kaya (Dk.85 Gizem Gönültaş), Kader Hançar

Son güncelleme 23:35 | 14 Haziran 2019
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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