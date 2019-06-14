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Hazard’ın tanıtımında Mbappe tezahüratı!
Transfer Haberleri

Hazard’ın tanıtımında Mbappe tezahüratı!

Real Madrid'in, yeni transferi Eden Hazard'ı taraftarlara tanıttığı sırada tribünlerden 'Kylian Mbappe' tezahüratları yükseldi

14 Haziran 2019 07:51

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, 100 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea’den transfer edilen Eden Hazard’ı, Santiago Bernabeu Stadyumu’nda taraftarlara tanıttı.

Hazard’ın imza töreninden dakikalar önce, tribünlerde bulunan taraftarlar PSG forması giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe’nin transferi için tezahüratlarda bulundu.

“Mbappe’yi de istiyoruz” diye bağıran taraftarlar, başkan Florentino Perez’e çağrıda bulundu.

Dünya basınında da Kylian Mbappe’ninReal Madrid’e transfer olacağı iddiaları sıcaklığını korurken, İspanyol kulübünün taraftarları da bu tezahüratlarla ateşi yaktı.

14 Haziran 2019 Eden Hazard`dan `10 numaralı forma` itirafı: `Modric`ten istedim ama...` Real Madrid`in yeni transferi Eden Hazard, 10 numaralı formayı giymek için Luka Modric`ten izin istediğini ancak Hırvat oyuncunun bunu kabul etmediğini dile getirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:55 | 14 Haziran 2019
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