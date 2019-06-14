Galatasaray’dan Vedat Muriqi için yeni teklif!

Sarı-kırmızılıların, Karadeniz ekibine son önerisi 3 milyon euro ile beraber bir sonraki satıştan yüzde 15 pay oldu. Galatasaray aynı zamanda Fenerbahçe tarafından istenen 25 yaşındaki forvet için ilk olarak 2.5 milyon euro teklif etti daha sonra ise bunu 3 milyon euroya çıkardı. Ancak Çaykur Rizespor pazarlık masasına 10 milyon euro ile otururken, bu rakamlara inmeyi kesinlikle kabul etmemişti.

BİR YILI KALDI

Milliyet’te yer alan habere göre; Galatasaraylı yetkililer, Vedat Muriqi’in sarı-kırmızılı forma altında değerinin hızla katlanacağını ve çok iyi rakamlara transfer olabileceğini düşünüyor. Şampiyonlar Ligi’nin bu nedenle çok önemli bir vitrin olduğunu söyleyen idareciler, Çaykur Rizespor’un da 1 sene sözleşmesi kalan Muriqi için bir daha böyle bir teklif bulmasının zor olduğunu ifade ediyor.

Fenerbahçe’nin ilgisine rağmen her fırsatta Galatasaray’da oynamak istediğini söyleyen Vedat Muriqi’in kararlı tavrı nedeniyle bu transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

“MURIQI, GALATASARAY’I İSTİYOR”

Öte yandan TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Hasan Kartal, “Şimdiye kadar gelen en yüksek teklif 2,5 milyon euro. Galatasaray’dan sözlü bir teklif geldi. Tek resmi teklif Toulousa’dan var. Vedat’ın önünü kesmeyiz ancak 3.5 milyon euro ile gelirlerse de yetersiz olur. Vedat Muriqi’n gönlü Galatasaray’dan yana. Sanırım Galatasaray, Avrupa’da oynayacağı için kendisini daha iyi göstereceğini düşünüyor ama bizim için her kulüp eşit mesafede” ifadelerini kullandı.