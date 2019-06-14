FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na feminist marşı damga vurdu!

Fransa’da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda oynanan İsveç-Şili maçı öncesine Fransız feminist marşı damga vurdu.
Karşılaşmayı izlemek için Roazhon Park’ı dolduran taraftarlar 1970’lerin sonunda ortaya çıkan feminist marşını hep bir ağızdan söyledi.
Fransa medyasındaki haberlere göre; Rennes Belediyesi marşın okunması için yerel bir koroyu görevlendirdi.
1971 feminist marşı, Kadın Kurtuluş Hareketi’ni (MLF) kuran Fransız bir yazar ve feminist olan Monique Wittig tarafından yaratıldı.
Marş “köleleştirilmiş ve aşağılanmış” kadınların kaderine ithafen yazıldı.
#FIFAWWC İsveç-Şili maçı öncesinde Fransız feminist marşı okundu.
“Hadi kendimizi tanıyalım, kadınlar Birbirimizle konuşalım, birbirimize bakalım Kendimizi zorlayalım, kadınlar Hep birlikte başkaldıralım!”pic.twitter.com/sdyCyWX8Gn
— SKOR (@SozcuSkor) 13 Haziran 2019
İşte o marş;
Biz geçmişi olmayan kadınlarız
Tarihi olmayan
Ta bilinmeyen zamanlardan, kadınlarız
Biz kara kıtayız
——
Ayağa kalkalım kadın köleler
Bariyerleri kıralım,
Kalk ayağa, kalk, kalk
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Köleleştirilmiş, aşağılanmış kadınlarız
Satılan, alınan, tecavüz edilen,
Bütün evlerdeki kadınlarız
Dış dünyadan kovulan.
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Sadece biz kadınların kaderinde
Birimizden birimiz umursanmıyor
Biz kadınları bölmüşler
Diğer kardeşlerimizden
——
Öfke zamanı geldi, kadınlar
Bizim zamanımız geldi
Artık gücümüzü bilelim, kadınlar
Binlercemize kendimizi anlatalım
——
Hadi kendimizi tanıyalım, kadınlar
Birbirimizle konuşalım, birbirimize bakalım
Kendimizi zorlayalım, kadınlar
Hep birlikte başkaldıralım!