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FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na feminist marşı damga vurdu!
Milli Takımlar

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na feminist marşı damga vurdu!

FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olurken İsveç-Şili maçı öncesinde kadınların okuduğu feminist marşı damga vurdu. 'Ayağa Kalkın Kadınlar' isimli marşı tribündeki kadınlar hep bir ağızdan söyledi.

SKOR DIŞ HABER 14 Haziran 2019 00:38

Fransa’da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda oynanan İsveç-Şili maçı öncesine Fransız feminist marşı damga vurdu.

Karşılaşmayı izlemek için Roazhon Park’ı dolduran taraftarlar 1970’lerin sonunda ortaya çıkan feminist marşını hep bir ağızdan söyledi.

Fransa medyasındaki haberlere göre; Rennes Belediyesi marşın okunması için yerel bir koroyu görevlendirdi.

1971 feminist marşı, Kadın Kurtuluş Hareketi’ni (MLF) kuran Fransız bir yazar ve feminist olan Monique Wittig tarafından yaratıldı.

Marş “köleleştirilmiş ve aşağılanmış” kadınların kaderine ithafen yazıldı.

İşte o marş;

Biz geçmişi olmayan kadınlarız

Tarihi olmayan

Ta bilinmeyen zamanlardan, kadınlarız

Biz kara kıtayız

——

Ayağa kalkalım kadın köleler

Bariyerleri kıralım,

Kalk ayağa, kalk, kalk

——

Köleleştirilmiş, aşağılanmış kadınlarız

Satılan, alınan, tecavüz edilen,

Bütün evlerdeki kadınlarız

Dış dünyadan kovulan.

——

Sadece biz kadınların kaderinde

Birimizden birimiz umursanmıyor

Biz kadınları bölmüşler

Diğer kardeşlerimizden

——

Öfke zamanı geldi, kadınlar

Bizim zamanımız geldi

Artık gücümüzü bilelim, kadınlar

Binlercemize kendimizi anlatalım

——

Hadi kendimizi tanıyalım, kadınlar

Birbirimizle konuşalım, birbirimize bakalım

Kendimizi zorlayalım, kadınlar

Hep birlikte başkaldıralım!

Son güncelleme 00:46 | 14 Haziran 2019
Kadınlar Dünya Kupası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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