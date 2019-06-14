Emre Belözoğlu: Ali Koç ile bir görüşme yaptık

Gelecek sezon ligde şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu ile imza aşamasına geldi. Son 3 sezondur Medipol Başakşehir forması giyen yıldız oyuncu, Fenerbahçe’nin kulüp binasına gelerek Başkan Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy ve Sportif Direktör Damien Comolli ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından FB TV’de yayınlanan Fenerbahçe WinWin programına telefonla bağlanan Emre Belözoğlu, adeta yeniden sarı-lacivertli formayı giyeceğinin sinyalini verdi. Tecrübeli futbolcu, “Başkanım” diyerek sözlerine başladığı programdaki konuşmasında ise topu Ali Koç’a attı. Emre Belözoğlu, “Bugün bazı şeyler oldu. Sayın başkanımızla bir görüşme yaptık. Başkanımız çok daha doğru şeyler söyleyecektir. Futbol bitse bile Fenerbahçe’nin bir neferi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal`dan transfer açıklaması Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, WinWin programında transfer konusunda sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

AVRUPA TAKIMLARI VE ŞAMPİYONLUKLAR

2008 yılında Newcastle United’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Emre Belözoğu, sarı lacivertli formayla 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray altyapısında yetişen Belözoğlu, sarı kırmızılı formayla 4 sene üst üste Süper Lig, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu tattı.

Tecrübeli oyuncu Avrupa’da Inter, Atletico Madrid ve Newcastle United gibi takımların da formasını giydi.