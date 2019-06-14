Fener Ol kampanyası için destek büyüyor! WinWin bu kez Star ile canlı yayında…

Fenerbahçe’nin başlattığı ‘Fener Ol' kampanyası için bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı öncülüğünde yapılan WinWin kampanyası ile milyonlarca lira toplamayı başaran Fenerbahçe bu kez taraftaların karşısına STAR TV'de gerçekleştirilecek WİN WİN programı ile çıkacaktı. Yine birçok ünlü ismin konuk olacağı Fener Ol kampayası programının sunuculuğunu Nazlı Çelik yapacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenilen programda destek olan taraftarlara ev, otomobil, Obradoviç ile yemek yemek gibi fırsatlar sunulacak. Peki, Fener Ol nedir? Projeye nasıl destek olunur? İşte ‘Fener Ol’ kampanyasının detayları…

FENER OL KAMPANYASI WİNWİN İLE STAR'DA

“FENER OL” kampanyası çerçevesinde ekrana gelen ve büyük ses getiren “Fenerbahçe WinWin” yayını, Cuma 20.00’de canlı yayınla Star’da ekrana gelecek.

“Fenerbahçe WinWin” 14 Haziran Cuma, 20.00’de canlı yayınla Star’da ekrana gelecek.

FENER OL KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Kulüp yeni sürece destek vermek isteyen taraftarlar için 4 ayrı ödeme yöntemi belirledi.

KREDİ KARTI

Kredi kartı ile kulübe deste olmak isteyenler fenerbahce.org sayfasına girerek 20, 200 ve 500 TL seçeneklerinden birini seçip kart bilgilerini girerek ödeme yapabilecek.

EFT/HAVALA ÖDEMELERİ

İkinci ödeme sistemi ise EFT veya havale olacak. Yine fenerbahce.org üzerinde yer alan banka hesaplarına istenen miktarda ödeme gerçekleştirilebilecek.

SMS YÖNTEMİ İLE ÖDEME

Kulübe cep telefonu aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler ise FENER OL yazıp 1907’ye SMS gönderdikleri takdirde 20 TL’lik bağış yapmış olacaklar.

PTT ARACILIĞI İLE ÖDEME

En yakın PTT şubesine giderek kuruma bağıl yapabilecek olan kişiler yurt içi havale gönderim formunu dolduracak ve bağışı gerçekleştirecek. Forma alıcı kısmına Fenerbahçe Spor Kulübü hesap numarası bölümüne ise 1907 yazılması yeterli olacak.