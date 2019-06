Ersun Yanal’dan transfer açıklaması

Fenerbahçe WinWin programı için stüdyoda olan teknik direktör Ersun Yanal, söz aldığı programda sarı-lacivertli takım ve transfer hakkında konuştu.

Yanal, yoğun bir çalışma içerisinde girdiklerini belirterek, “Fenerbahçe’nin hedefinde her zaman şampiyonluk var, Fenerbahçe’nin başka hedefi olamaz. Fenerbahçe her zaman kazanmak ister, her zaman taraftarı kazanmak ister. Fenerbahçe’nin, taraftarının, takımının bir duruşu var. Bunun bilinciyle yoğun bir çalışma içine girdik” dedi.

Tecrübeli teknik adam, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve birkaç gün içerisinde açıklamaların geleceğini söyleyip, “Başkanım herhalde görüşmelerden geliyor. Yoğun bir şekilde Fenerbahçe’nin kurgusunu tekrar dizayn edip hedeflediğimiz noktaya gelmenin çabası içindeyiz. Türkiye ve dünyadaki futbolun yerini çok iyi tanımlamamız lazım. Sanırım birkaç gün içinde de önemli açıklamalarda bulunacağız. Sayın başkanım ve yönetim kurulu gerekli açıklamaları yapacaktır. Hedeflediğimiz oyuncularla görüşüp konuşuyoruz, bizden uzak oyunculara yetişmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın diğer sözleri şöyle;

“Biz genetiğinde futbolcu üreten ve yetiştiren bir takım olmaktan uzak kaldık. Kendi içimizde yaratacağımız oyuncu sayısında çok sıkıntı yaşıyoruz. Transferler oldukça değişti. Farklı boyuta geldi. Kulüplerimizin durumu meçhul. Her kulübün sıkıntısı ve derdi var.

Kendi değerleri olup, bu değerleri dünya futboluna da sunabileceği, aynı zamanda da yarışabilecek bir takım kurmak istiyoruz. Yeni kurulan bir scout sistemi var, canlı futbolcular izleniyor. Başkan ve ekibi de oyuncularla görüşmeye, taramaya devam ediyor.

Emin olun ki Fenerbahçe yine yarışın içindeki en güçlü takım olacak. Bu bayrağı da hak ettiği şekliyle, özellikle de bugün bizi yalnız bırakmayan taraftarımızla, hak ettiği yerde, şampiyonluğun kendisini yaşayarak istediğimiz yerde olacağız.”