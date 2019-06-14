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Ediz Bahtiyaroğlu’nun ailesine verilen söz 7 yıllık sonra tutuldu
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Ediz Bahtiyaroğlu’nun ailesine verilen söz 7 yıllık sonra tutuldu

Eskişehirspor’da oynadığı dönemde 2012 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman Ediz Bahtiyaroğlu’nun ailesine verilen ev sözü tutuldu.

14 Haziran 2019 10:59

Eskişehirspor forması giydiği dönemde 5 Eylül 2012'de geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden Ediz Bahtiyaroğlu'nun ailesine verilen ev sözü yerine getirildi.

Ediz’in vefatının ardından o zamanki yönetim tarafından oyuncunun sözleşmesinden doğan alacaklarının ödeneceği ve ailesine bir ev alınacağı sözü verilmişti. Aradan 7 yıl geçmesine rağmen takımın başına gelen yöneticiler Ediz'in ailesine verilen sözleri tutamamışlardı.

Göreve yeni gelen Başkan Osman Taş ve yönetim kurulu üyeleri, Ediz'in annesi Ayten Bahtiyaroğlu, babası İsmail Bahtiyaroğlu ve ağabeyi Engin Bahtiyaroğlu'na verilmiş bu sözü yerine getirerek bir ev aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş, “Eskişehirspor Kulübü olarak, üzerimize üstlenmiş olduğumuz en önemli misyonlardan biride geçmişte kulübümüze hizmette bulunmuş tüm paydaşlarımızın yanında olmaktır. Allah bunu bana nasip ettiği için çok mutluyum” dedi.

Son güncelleme 11:31 | 14 Haziran 2019
ediz bahtiyaroğlu Ekişehirspor Osman Taş
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