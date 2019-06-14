Eden Hazard’dan ’10 numaralı forma’ itirafı: ‘Modric’ten istedim ama…’

İspanya La Liga devi Real Madrid’in en pahalı transferi unvanını alan Eden Hazard, 10 numaralı forma için Luka Modric’ten izin alamadı.

Chelsea’den 100 milyon Euro’ya transfer edilen ve Cristiano Ronaldo’yu (96 milyon Euro) geride bırakarak kulüp tarihinin en pahalı transferi olan 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu taraftarların karşısına çıktı.

Henüz kaç numaralı formayı giyeceği belli olmayan Belçikalı futbolcu, “Kovacic aracılığıyla Modric’ten 10 numaralı formayı istedim ancak ‘Hayır’ cevabını aldım. Zaten şaka yapıyordum. Numaranın önemi yok. Sadece formamı giyip sahaya çıkmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Hazard’ın 7 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

SON DAKİKA | Real Madrid, Eden Hazard transferini resmen açıkladı Son dakika... İspanya La Liga devi Real Madrid, Belçikalı futbolcu Eden Hazard`ı 2024 yılına kadar resmen renklerine bağladı. Yıldız futbolcu için Santiago Bernabeu`da imza töreni düzenlendi. Chelsea Kulübü`nden 100 milyon avroya transfer edilen Hazard, Real Madrid kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. İlgili Haberi Oku