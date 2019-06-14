SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsmail Küçükkaya: Ortak yayın öncesi iki adayla da görüştüm
Eden Hazard’dan ’10 numaralı forma’ itirafı: ‘Modric’ten istedim ama…’
İspanya La Liga

Eden Hazard’dan ’10 numaralı forma’ itirafı: ‘Modric’ten istedim ama…’

Real Madrid'in yeni transferi Eden Hazard, 10 numaralı formayı giymek için Luka Modric'ten izin istediğini ancak Hırvat oyuncunun bunu kabul etmediğini dile getirdi.

SKOR DIŞ HABER 14 Haziran 2019 00:03

İspanya La Liga devi Real Madrid’in en pahalı transferi unvanını alan Eden Hazard, 10 numaralı forma için Luka Modric’ten izin alamadı.

Chelsea’den 100 milyon Euro’ya transfer edilen ve Cristiano Ronaldo’yu (96 milyon Euro) geride bırakarak kulüp tarihinin en pahalı transferi olan 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu taraftarların karşısına çıktı.

Henüz kaç numaralı formayı giyeceği belli olmayan Belçikalı futbolcu, “Kovacic aracılığıyla Modric’ten 10 numaralı formayı istedim ancak ‘Hayır’ cevabını aldım. Zaten şaka yapıyordum. Numaranın önemi yok. Sadece formamı giyip sahaya çıkmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Hazard’ın 7 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

13 Haziran 2019 SON DAKİKA | Real Madrid, Eden Hazard transferini resmen açıkladı Son dakika... İspanya La Liga devi Real Madrid, Belçikalı futbolcu Eden Hazard`ı 2024 yılına kadar resmen renklerine bağladı. Yıldız futbolcu için Santiago Bernabeu`da imza töreni düzenlendi. Chelsea Kulübü`nden 100 milyon avroya transfer edilen Hazard, Real Madrid kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:20 | 14 Haziran 2019
eden hazard Real Madrid transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR