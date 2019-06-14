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Copa America heyecanı başlıyor! Brezilya Bolivya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Milli Takımlar

Copa America heyecanı başlıyor! Brezilya Bolivya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Copa America heyecanı sabaha karşı başlıyor. 12 takımın yer alacağı turnuva Brezilya Bolivya maçı ile açılacak. Brezilyalı yıldız isimlerin yer alacağı mücadeleyi kaçırmak istemeyenler Brezilya Bolivya maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor?

14 Haziran 2019 23:23

Güney Amerika’nın birbirinden güçlü ekiplerin mücadele edeceği Copa Amerika 15 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı başlayacak. 10 Güney Amerika takımının yanı sıra bu sene turnuvaya Katar ve Japonya’nın özel davetle katılacak. Brezilya’nın ev sahipliğinde Copa America 5 farklı şehrinde oynanacak ve 7 Temmuz’daki final karşılaşması ile sona erecek. Peki Copa America açılış maçı Brezilya Bolivya hangi kanalda, saat kaçta?

BREZİLYA BOLİVYA HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Kupanın açılış maçında ev sahibi ekip Brezilya ile Bolivya TSİ 03.30’da karşı karşıya gelecek. Brezilya – Bolivya maçı TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

COPA AMERİKA GRUPLARI

Copa America’da gruplar ve yer alan ülkeler şöyle:

A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili

Son güncelleme 23:23 | 14 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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