Copa America heyecanı başlıyor! Brezilya Bolivya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güney Amerika’nın birbirinden güçlü ekiplerin mücadele edeceği Copa Amerika 15 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı başlayacak. 10 Güney Amerika takımının yanı sıra bu sene turnuvaya Katar ve Japonya’nın özel davetle katılacak. Brezilya’nın ev sahipliğinde Copa America 5 farklı şehrinde oynanacak ve 7 Temmuz’daki final karşılaşması ile sona erecek. Peki Copa America açılış maçı Brezilya Bolivya hangi kanalda, saat kaçta?

BREZİLYA BOLİVYA HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Kupanın açılış maçında ev sahibi ekip Brezilya ile Bolivya TSİ 03.30’da karşı karşıya gelecek. Brezilya – Bolivya maçı TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

COPA AMERİKA GRUPLARI

Copa America’da gruplar ve yer alan ülkeler şöyle:

A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili