WinWin programında gecenin bilançosu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferih Şahenk, Fenerbahçe efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, şarkıcı Kıraç programda yer aldı.

Gecenin programını spiker Tuğba Dural sundu. Programda ayrıca Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, tiyatrocu Ozan Güven, dizi oyuncusu Furkan Palalı ve şarkıcı Murat Dalkılıç yer aldı. TV masasında Tülin Şahin, Öznur Serçeler, şarkıcı Derya Uluğ ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Mehmet Aurelio bulundu.

Fenerbahçe efsanesi Lefter ile özdeşleşen forma üzerinde sarı-lacivertli takımın eski sporcularının isimleriyle imzaları yer alıyor. Formanın fiyatı 300 lira olarak belirlendi.

Son dakika... Emre Belözoğlu adeta Fenerbahçe`ye dönüşünü duyurdu! Son dakika... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski futbolcusu Emre Belözoğlu`nu yeniden kadroda kattı! Resmi olarak açıklanmasa da tecrübeli futbolcunun WinWin programına telefonla bağlanıp, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi doğrulaması ve Başkanımız çok daha doğru şeyler söyleyecektir cümlesiyle adeta geri dönüşünü duyurmuş oldu. İlgili Haberi Oku

FORMA ALANLAR

Ferit Şahenk: 2 bin 500 forma

Mehmet Kızıl: 2 bin forma

KKTC Fenerbahçeliler Derneği: 600 forma

Engin Aygüney: 506 forma

Adana Fenerbahçeliler Derneği: 501 forma

Ünye Fenerbahçeliler Derneği: 152 Forma

İstanbul’dan adını vermek istemeyen bir kişi: 650 forma

New York Fenerbahçeliler Derneği: 1175 forma

Viyana Fenerbahçeliler Derneği: 310 forma

Mersin Fenerbahçeliler Derneği: 533 forma

Fenerbahçe’yi destekleriyle yalnız bırakmayanlar, tam 5 ev ve 20 otomobil, Zeljko Obradovic ile yemek, imzalı Alex forması, kombine bilet, takımla birlikte deplasmana gitme, Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda maç yapma fırsatı ve hayallerini süsleyen 5 bin ödülden birine sahip olma şansını yakalayacak.

4 NİSAN 2020’YE KADAR SÜRECEK

Başkan Koç, programın başında söz aldı ve hedeflerinin 400-450 milyon TL olduğunu belirterek, bunun %25’in geçtiklerini söyledi. Kampanya 4 Nisan 2020’ye kadar sürecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, programda şu açıklamaları yaptı:

“Fenerbahçeli olduğumuz için şanslıyız. Fenerbahçe demek aslında büyük bir fedakarlık demek. Fenerbahçeliler, söz konusu Fenerbahçe olunca cömertler. Benim babam iyi bir Beşiktaşlı. Beşiktaş’a da çok hizmetleri olmuş biri. Abim Mustafa ve evimizde çalışan Kamer isimli bir büyüğümüz beni Fenerbahçeli yaptılar. Babam bizi kaptırmış. (Gülerek)

Seçim döneminden itibaren bu kampanyayı çizmiştik. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntılı günlerden geçmek için de taşın altına elimizi sokacağız, dedik. Camia bizi mahcup etmedi. Biz bu kampanya için yola çıktığımızda, ‘Yapmayın, olmaz. Bu riski göze almayın’ dediler. Biz inanç ve güvenle yola çıktık. 450 milyon lira gibi bir hedefimiz vardı. %25’ini geçtik. Kampanya 4 Nisan 2020’ye kadar devam edecek. Hem bu gece katılanlara, Doğuş Grubu’na, Acun Ilıcalı’ya teşekkür ediyorum. WinWin ayağı bitince, Fener Ol kampanyasının başka bir bölümüne döneceğiz. Fenerbahçe taraftarlarına, iş insanlarına ve gönüllülere teşekkür etmek istiyorum. Şanslı bir camianın şanslı bir başkanıyım.

DİLMEN: BENDEN MUTLUSU YOK

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen ise, “Harçlıklarımı biriktirip maça giderdim. Profesyonel anlamdaki ilk maçım Ali Sami Yen’de Fenerbahçe’ye karşı oynuyordum. Çubukluya bakıyordum… Fenerbahçe formasını giydim, kısa bir sürede teknik direktör ve sportif direktör olarak çalıştım. Bu formada imzam var. Benden mutlusu yok” dedi.