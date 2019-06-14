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Çağla Büyükakçay, İspanya’da yarı finalde
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Çağla Büyükakçay, İspanya’da yarı finalde

Milli raket Çağla Büyükakçay, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvada, Rumen rakibi Irina Maria Bara'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

14 Haziran 2019 17:18

İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen 60 bin dolar toplam para ödüllü ITF Trofeu Internacional Ciutat De Barcelona turnuvasında, Çağla Büyükakçay, Rumen raket Irina Maria Bara ile karşılaştı. Sırasıyla Karadağlı ve Alman rakiplerini eledikten sonra çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Bara’yla karşılaşan Büyükakçay, rakibini 7-5 ve  6-4 ile saf dışı bıraktı. Klasmanının 165’inci basamağındaki Maria Bara’yı 2-0 yenerek son dörde kalan Çağla Büyükakçay, yarı finalde, elemelerden gelerek 2 numaralı seribaşı Xinyun Han’ı 6-2, 6-1’lik setlerle geçen Avustralyalı Jaimee Fourlis ile karşılaşacak.

Son güncelleme 17:18 | 14 Haziran 2019
Çağla Büyükakçay
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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