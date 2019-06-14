Ahmet Ağaoğlu’ndan sert çıkış! ‘Trabzonspor ‘muz cumhuriyeti’ değil!’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yıldız oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile ilgili son günlerde çıkan transfer haberlerine sert tepki gösterdi. Başkan Ağaoğlu, yıldız oyuncuları için sürekli yer alan iddialara karşın, “İki oyuncumuzu da bu sezon göndermeyeceğimizi defalarca söyledim. Trabzonspor ‘muz cumhuriyeti’ değil. Herkes ona göre davransın” dedi.

Yusuf ve Abdülkadir’e yurt dışından teklifler geldiğini doğrulayan Ağaoğlu şöyle devam etti:

“Yusuf için Lille kulübü ile menajerler aracılığı ile temasımız oldu. 8 milyon euro önerdiler. Teşekkür edip görüşmeyi kestik. Daha sonra tekrar geldiler. Bu sezon oyuncu satmayacağımızı ilettik. Konu kapanmıştır. Abdülkadir Ömür için de aynı şeyler geçerli.”

Trabzonspor’un çıkarları doğrultusunda davranmayı ilke edindiklerini belirten Ağaoğlu, “Herkes şunu bilmeli. Yusuf ve Abdülkadir şu an Türkiye’nin en değerli oyuncuları. Bize ve milli takıma en verimli şekilde hizmet etmeye devam edeceklerdir. Şu an gerçek değerlerini bulmadan satmaya kalkarsak sadece Trabzonspor camiasına değil Türk futboluna ihanet etmiş olurum. Kulübün ekonomik olarak sıkıntı içinde olduğu aşikâr. 15-20 milyon euro ekonomimizi düzeltmez. Bunu fırsat bilmeye çalışanlara mesajım, biz o parayı bir şekilde buluruz. Veya bulamayız. Ancak kulübün geleceğini de kimseye ipotek ettirmeyiz. Oyuncu kadar kulübün menfaatleri de önemlidir. Trabzonspor’un gelecek sezon planlaması ve hedefleri arasında Yusuf veya Abdülkadir gibi oyuncuları satmak yoktur. Camia kadar oyuncularımız da bu gerçeği bilmek ve kabullenmek zorundadır. Altını çizeyim; yapılan işler kesinlikle profesyonelce değil” dedi.

Trabzonspor’un mali denetim kriterleri doğrultusunda UEFA’daki dosyasına da değinen başkan, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) tarafından başlatılan incelemeyle ilgili duruşma talep ettiklerini belirterek, “Durum kritik. Türkiye Futbol Federasyonu genel kurulunda kabul edilen statü değişikliği bir an önce yayınlanmalı ve Türkiye Bankalar Birliği ile öngörülen yapılandırma anlaşması imzalanmalı. Bu karar UEFA karşısında elimizi güçlendirecektir. Federasyondan en kısa sürede bu hamleyi yapmalı. Beklentimiz bu yöndedir” değerlendirmesini yaptı.