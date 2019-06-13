SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsmail Küçükkaya: Ortak yayın öncesi iki adayla da görüştüm
Zeljko Obradovic: ‘Ne olursa olsun biz bir olacağız’
Basketbol Süper Ligi

Zeljko Obradovic: ‘Ne olursa olsun biz bir olacağız’

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes’i galibiyetinden ve oyunundan dolayı tebrik etti.

13 Haziran 2019 23:42

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 74-57 mağlup ederek seride 2-1 öne geçerken, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ile sarı lacivertli oyuncu Nikola Kalinic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zeljko Obradovic, Anadolu Efes’i tebrik ederek şunları söyledi:

“Yaklaşık 48 saatten az bir zaman sonra cumartesi gün oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor. Çok fazla iniş çıkış olabileceğini biliyoruz. Oyuncularımın gerçekten desteğe ihtiyacı var. Bu atmosfer için teşekkür ediyorum. Aynı şeyi cumartesi günü de bekliyoruz. Kostas Sloukas’ın babasının vefatından dolayı çok üzgünüz. O zor bir durumda, takıma destek olmak için geri geldi. Özellikle antrenör olarak mutluyum, ona teşekkür ederim. Ne olursa olsun biz bir olacağız. Geldiğim günden beri böyle ve bu böyle devam edecek” diye konuştu.

Nikola Kalinic ise Anadolu Efes karşısında kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini dile getirdi.

13 Haziran 2019 MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü karşılaşmasında Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes`e 74-57 mağlup oldu. Anadolu Efes seride 2-1 öne geçti. Serinin üçüncü maçı Cumartesi günü Ülker Arena`da oynanacak... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:42 | 13 Haziran 2019
anadolu efes Fenerbahçe Beko Zeljko Obradovic
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR