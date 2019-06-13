Süper Lig yayıncı kuruluşu çekilme haberlerini yalanladı!

Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu’na(TFF) verdiği tüm taahhütlere bağlı kalmaya devam edeceğini bildirdi. Digiturk beIN Sport’un Türkiye’den çekilmek istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili twitter hesabından açıklama yaptı.

Digiturk yaptığı açıklamada, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisi olduğunu ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kaldığını, bağlı kalmaya da devam ettiğini belirtti. Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, dün beIN Sports’un zarar ettiğini ve Türkiye’den çekilmek istediğini söylemişti. Kulluk, Kulüpler Birliği’nin bu konuya ilişkin 18 Haziran’da toplanacağını açıkladı.

Digiturk’un açıklamasında şöyle denildi:

“Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF’den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır. Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya devam ederek Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır.”

İşte yayıncı kuruluşun paylaşımı…

Sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara ilişkin kamuoyuna açıklamamızdır pic.twitter.com/RqSfsf3QIp — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 12 Haziran 2019

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk`tan flaş sözler: Beinsports çekilmek istiyor Konyaspor'da kulüp başkanı Hilmi Kulluk olağanüstü genel kurul toplantısında güven tazeledi. Kulluk oylama bittikten sonra kürsüye çıkarak, Türk futbolunun önümüzdeki günlerinde bir numaralı konusu olacak durumu açıkladı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı, Süper Lig`in yayıncısı Beinsports`un Türkiye`den çekilmek istediğini ve bu konuyla ilgili olarak Kulüpler Birliği toplantısının 18 Haziran`da olacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku