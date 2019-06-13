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Süper Lig yayıncı kuruluşu çekilme haberlerini yalanladı!
Futbol

Süper Lig yayıncı kuruluşu çekilme haberlerini yalanladı!

Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu'na(TFF) verdiği tüm  taahhütlere bağlı kalmaya devam edeceğini bildirdi. Digiturk beIN Sport'un Türkiye'den çekilmek istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili twitter hesabından açıklama yaptı.

13 Haziran 2019 07:33

Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu’na(TFF) verdiği tüm  taahhütlere bağlı kalmaya devam edeceğini bildirdi. Digiturk beIN Sport’un Türkiye’den çekilmek istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili twitter hesabından açıklama yaptı.

Digiturk yaptığı açıklamada, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına  binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisi olduğunu ve  20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere  her zaman bağlı kaldığını, bağlı kalmaya da devam ettiğini belirtti. Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, dün beIN Sports’un zarar ettiğini  ve Türkiye’den çekilmek istediğini söylemişti. Kulluk, Kulüpler  Birliği’nin bu konuya ilişkin 18 Haziran’da toplanacağını açıkladı.

Digiturk’un açıklamasında şöyle denildi:

“Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler  Digiturk tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma  kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF’den doğal ve makul  taleplerde bulunmaktadır. Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte  çalışmaya devam ederek Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası  alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır.”

İşte yayıncı kuruluşun paylaşımı…

12 Haziran 2019 Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk`tan flaş sözler: Beinsports çekilmek istiyor Konyaspor'da kulüp başkanı Hilmi Kulluk olağanüstü genel kurul toplantısında güven tazeledi. Kulluk oylama bittikten sonra kürsüye çıkarak, Türk futbolunun önümüzdeki günlerinde bir numaralı konusu olacak durumu açıkladı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı, Süper Lig`in yayıncısı Beinsports`un Türkiye`den çekilmek istediğini ve bu konuyla ilgili olarak Kulüpler Birliği toplantısının 18 Haziran`da olacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:37 | 13 Haziran 2019
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