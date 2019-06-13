SON DAKİKA TFF’den beIN Sports iddialarına yanıt

Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Süper Lig maçlarının yayıncısı beIN Sports’un Türkiye’de çekilmek istediğini söyleyerek gündeme oturan Konyaspor Hilmi Kulluk bu konuyla ilgili olarak Kulüpler Birliği toplantısının 18 Haziran’da olacağını açıklamıştı. Tartışma yaratan ve Türkiye’nin spor gündemine oturan konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) açıklama geldi. TFF, açıklamasında beIN Sports’un Türkiye’den çekilmek istediği iddialarını yalanladı.

TFF, resmi internet sitesinden şu açıklamada bulundu:

“Son günlerde kamuoyunda iş ortağımız Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’in resmi yayıncısı beIN Sports ile ilgili ortaya atılan tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz iddialar üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan beIN Sports, 2018-2019 sezonu yayın hakları ile ilgili tüm ödeme yükümlüklerini yerine getirmiş olup, kulüplerimize herhangi bir gecikmiş ödemesi de bulunmamaktadır.

beIN Sports, 18 yıldır kulüplerimize maddi ve manevi çok değerli katkılarda bulunmuştur. BeIN Media Group CEO’su Sayın Yousef Al-Obaidly ile yapılan görüşmelerde de bu desteklerinin süreceği kendisi tarafından sık sık dile getirilmiştir. Tabii ki ortaya çıkabilecek olası sorunlar ve eksiklikler, karşılıklı iş birliği içerisinde çözüme kavuşturulacaktır.

Federasyonumuzun, çözüm ortağımız beIN Sports’un değerli katkılarının uzun yıllar devam edeceğine inancı tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu”

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk`tan flaş sözler: Beinsports çekilmek istiyor Konyaspor'da kulüp başkanı Hilmi Kulluk olağanüstü genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada gündeme bomba gibi düşecek sözler sarf etti. Kulluk, Süper Lig`in yayıncısı BeinSports`un Türkiye`den çıkmak istediğini söyledi. Kulluk daha sonra ikinci bir açıklama ile bu sözlerin söylemediğini ifade etti. Ancak video görüntülerinde söz konusu beyanın yapıldığı görüldü. İlgili Haberi Oku